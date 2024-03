Sparò al bar con una scacciacani, daspo urbano per un 74enne

Durante le festività di fine anno, nel dicembre scorso, ubriaco tirò fuori una pistola scacciacani in un bar di Buddusò per poi sparare diversi colpi all'esterno, seminando il panico.

Per quel gesto, seguito da una rissa davanti al bancone, un uomo di 74 anni è stato ora raggiunto dal cosiddetto "Daspo urbano", emesso dal questore di Sassari su richiesta dei carabinieri della Compagnia di Ozieri, che hanno anche denunciato l'uomo per il reato di "esplosioni pericolose".

Per effetto dell'avviso orale, nei prossimi due anni, il pensionato non potrà entrare e nemmeno avvicinarsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie, circoli) dove si somministrano cibi e bevande.

Il bar dove si era verifcato l'episodio dovrà invece restare chiuso per 30 giorni per avere continuato a fornire alcolici ai molti avventori già ubriachi che stazionavano all'interno del locale.



