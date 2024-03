Sassari, Alessandra Corda bocciata dalle urne rientra in giunta

Il settore Contatti, Appalti e Affari legali del Comune di Sassari ritorna sotto la supervisione politica di Alessandra Corda. L'avvocata sassarese, che si era dimessa dopo aver formalizzato la candidatura alle elezioni regionali con la lista Sardegna al Centro 20Venti, oggi si è vista restituire le deleghe assessoriali che il sindaco Nanni Campus aveva temporaneamente tenuto per sé.

Prima dei non eletti per la sua lista nella circoscrizione sassarese, Corda rientra dunque a Palazzo Ducale, a testimonianza della vicinanza politica col primo cittadino, che in più circostanze ha partecipato alle iniziative elettorali della lista civica di cui è leader il consigliere regionale Antonello Peru.

Campus, al contrario, non aveva gradito l'eccessivo dinamismo dell'ex vicesindaco Gianfranco Meazza, dimessosi dopo un duro scontro al riguardo proprio col sindaco, nel corso dei comizi di un'altra esponente della giunta che si era dimessa per correre con Fratelli d'Italia per un posto da consigliera regionale: Francesca Masala, poi eletta. Di tali delicati equilibri, che si inseriscono in un contesto ben più complesso, dovrà tener conto il centrodestra sassarese nella scelta del candidato sindaco in vista delle imminenti elezioni amministrative.



