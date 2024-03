Maltempo: prorogata allerta per pioggia e vento in Sardegna

Temperature rigide con 3 gradi a Fonni e -3 gradi sul Bruncuspina, vento gelido e forte da nord ovest e tanta pioggia con punte di oltre 40 millimetri nel Sassarese e nel Nuorese. Il centro funzionale decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha prorogato l'allerta gialla sino alle 15 di martedì 5 marzo con un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, praticamente in buona parte dell'Isola.

Nel frattempo, a causa del mare forza 9, il traghetto Moby che opera sulla tratta Genova-Porto Torres è stato dirottato su Olbia e ripartirà stasera dal porto dell'Isola bianca, mentre domani mattina l'altra nave sulla stessa rotta arriverà normalmente a Porto Torres. Stamattina sono anche saltate cinque corse dei collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, mentre è stata effettuata solo una nel pomeriggio.

Secondo le previsioni dell'Arpas sono ancora previste precipitazioni sparse e isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con ulteriori possibili nevicate sui rilievi al di sopra dei mille metri. Un'attenuazione dei fenomeni è prevista in serata.

I venti sono moderati o forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle costa della Sardegna centro-meridionale, mentre i mari agitati sul settore occidentale e Canale di Sardegna.



