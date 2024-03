Genetica medica per il settore sanitario, il Crs4 è pronto

Il Crs4 di Pula (Cagliari) pronto a fornire servizi di genetica medica di altissimo profilo a tutti gli operatori del settore sanitario. Tutto questo grazie alla possibilità di poter disporre simultaneamente di sequenze genomiche e della loro interpretazione bioinformatica. In più sono arrivate anche nuove professionalità per far crescere la squadra.

"Riteniamo - spiega l'amministratore unico Giacomo Cao - di poter rappresentare nell'immediato futuro un valido supporto per il sistema sanitario e della ricerca non solo a livello locale".

Tutto questo, continua Cao "grazie alla squadra composta dalla dirigente Lidia Leoni, dal ricercatore Riccardo Berutti, dai tecnologi Rossano Atzeni e Roberto Cusano e dalla tecnologa Jessica Milia, unitamente alla disponibilità di un sequenziatore di ultima generazione, probabilmente ancora unico in Italia, oltre che a software bioinformatici d'avanguardia".

Molti passi avanti nell'ultimo anno, a cominciare dall'ampliamento dell'infrastruttura della piattaforma Next Generation Sequencing Core implementata con un sequenziatore genomico Illumina NovaSeq X Plus di ultima generazione in grado di produrre dati, sino a 120Tb al mese, di varie tipologie su campioni umani, animali e vegetali, ad una maggiore velocità e a costi ridotti.

L'utilizzo inoltre, di specifici software già impiegati in realtà internazionali accreditate per la diagnostica, permette di interpretare i dati genomici anche a livello clinico con una configurazione che consente di ottenere analisi, eseguire indagini personalizzate e organizzare, consultare e aggiornare i dati relativi a casi clinici anche oggetto di studi scientifici.





