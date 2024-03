Basket: impresa della Dinamo, Virtus Bologna sconfitta 93-88

All'ultimo respiro. La Dinamo Banco di Sardegna compie l'impresa nel lunch match della 21/a giornata battendo al PalaSerradimigni una delle regine del campionato, la Virtus Bologna in un finale per cuori forti.

Il risultato finale è 93-88 per i sassaresi che sono stati avanti per quasi tutta la partita senza però mai domare le V nere, aggrappate alla solita prestazione maiuscola di Belinelli.

La Dinamo ha però trovato un Brandon Jefferson in versione supereroe, capace di prendersi sulle spalle la squadra nei momenti più difficili, mettere a referto 29 punti e 6 assist che valgono la vittoria.

Ma Jefforson non è stato l'unico protagonista fra i baincoblu: da applausi anche la partita di un rinato Alfonzo McKinnie (14 punti e 4 rimbalzi) e del talentuoso Breein Tyree (17 punti, 2 rimbalzi, 3 assist).

La Dinamo è partita fortissimo riuscendo a raggiunge il massimo vantaggio di 13 punti a metà del secondo quarto. Nel terzo quarto Bologna ha provato a mettere le mani sulla partita portandosi avanti di 5 ma la determinazione e la voglia di vincere dei sassaresi ha avuto la meglio in un finale convulso segnato da falli tecnici e antisportivi.

"I ragazzi hanno giocato una gara quasi perfetta, siamo riusciti a capitalizzare il tanto lavoro fatto in queste settimane. Adesso è necessaria una crescita anche in trasferta", ha commentato coach Nenad Markovic a fine partita.



