Sardegna: candidato FdI in Gallura chiede accesso agli atti

Accedere agli atti dei seggi nei Comuni della circoscrizione Olbia-Tempio per l'elezione del presidente della Regione Sardegna e del Consiglio regionale. E' la richiesta che Andrea Nieddu, candidato di Fratelli d'Italia e sindaco di Berchidda, in Gallura, ha presentato oggi negli uffici del Tribunale di Tempio Pausania.

"Noi come candidati ne abbiamo diritto - ha detto all'ANSA Nieddu - possiamo esercitare la presa in visione degli atti di seggio. Per ora si tratta solo di una verifica, per capire ci siano delle incongruenze".

Per poche decine di voti, infatti, il sindaco di Berchidda non risulta tra i 60 consiglieri regionali eletti - anche se manca ancora l'ufficialità e i dati definitivi non sono ancora stati resi noti - pur essendo tra i candidati più votati con 2.067 preferenze.

Davanti a lui si è piazzata Cristina Usai, vice sindaca di Arzachena, la più votata nella circoscrizione gallurese di FdI.

Adesso non è escluso che anche altri candidati rimasti fuori possano avanzare questa richiesta. In Gallura le maggiori incertezze sul reale conteggio dei voti riguardano in particolare due sezioni su tre del Comune di Luras, i cui registri sono stati portati in Tribunale a Tempio e verranno poi spediti a Cagliari per essere ricontrollati.

