Musica per film protagonista sul palco del Lirico Cagliari

L'orchestra e il coro del Lirico guidato da Giovanni Andreoli incantano il pubblico con le celebri colonne sonore per film. Il quarto appuntamento con la stagione concertistica ha proposto ieri sera, sul palco del Lirico di Cagliari, una serata tra le suggestioni di brani e canzoni senza tempo. Un incontro tra "Cinema & Musica" in un concerto diretto da Elisabetta Maschio.

La bella ed elegante voce della solista, Anna Farronato, al suo debutto sul palco del Lirico ha strappato applausi in particolare dopo la sua interpretazione del celebre e trascinante "Think" della regina del soul Aretha Franklin, inno femminile alla libertà. Il concerto si è aperto sulle melodie di John Williams "monumento vivente della musica per film" con il suono del corno di Lorenzo Panebianco. I brani hanno proiettato il pubblico nel fantastico mondo delle celebri pellicole: i sequel Jurassic Park, Harry Potter, poi il concerto ha preso il volo con Star Wars, colonna sonora da Oscar della celebre saga, capolavoro di George Lucas, valorizzato dagli imponenti ottoni e dalla presenza scenica dei timpani di Filippo Gianfriddo.

Struggente la partitura di Schindler' s list coi suoi accenti melodici e romantici creati dalle note del violino di Fabrizio Falasca. Dagli Stati Uniti il viaggio si sposta in Italia per un'immersione tra le oniriche atmosfere felliniane con il medley da La Strada con le musiche di Nino Rota e la tromba solista di Vinicio Allegrini.

Il concerto è proseguito con le indimenticabili pagine di Ennio Morricone con le sue "brillantissime soluzioni melodiche, polifoniche e ritmiche", come scrive Luca Cerchiari nel libretto di sala. Prima ancora a creare l'incanto sono stati i brani Saharan Dream, The Mission, con l'immortale tema dell'oboe, interpretato da Gabriele Palmieri, Nuovo cinema Paradiso e l'atteso C'era una volta il West.

Applausi anche per la suite di Gladiator di Hans Zimmer. Il programma si è chiuso con la colonna sonora del film Il re leone, con un'emozionante Circle of Life di Elton John di cui è stato concesso un bis. Questa sera si replica alle 19 e si preannuncia un nuovo pienone.



