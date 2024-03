Pensionato maneggia un fucile, parte un colpo e muore

Tragedia nel tardo pomeriggio in una casa di via Siena a Nuoro. Un pensionato di 68 anni è morto dopo essere stato raggiunto da una fucilata al petto partita da un'arma che stava maneggiando. I medici del 118 arrivati sul posto hanno tentato di salvargli la vita ma inutilmente: l'uomo era già morto. Da una prima ricostruzione degli eventi si sarebbe trattato di un incidente, la cui dinamica è ancora da ricostruire: il pensionato potrebbe aver esploso il colpo accidentalmente mentre puliva l'arma, anche se non si esclude l' ipotesi del suicidio. Gli uomini della Polizia di Stato arrivati sul posto hanno avviato le indagini.



