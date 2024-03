Matteo Porru sul ring della rassegna 'Scrittori alle corde'

A Sassari la nobile arte e l'arte delle parole si incontrano e si sfidano sul ring. Accade grazie a 'Scrittori alle corde', l'originale rassegna letteraria ideata e realizzata da Denise Pisanu, tecnica del pugilato, strenua promotrice della cultura sportiva e dei valori su cui fonda, ma anche appassionata di arte, musica, letteratura e ogni forma di bellezza.

Domenica 3 marzo alle 11.15, l'appuntamento è sul ring del Boxing Team Erittu di Sassari. Il giovanissimo scrittore Matteo Porru dovrà resistere alle domande dirette, proprio come un jab, che gli saranno rivolte dalla stessa Denise Pisanu insieme a Cristiano Idini, scrittore, e Luca Fiori, giornalista, che ha collaborato alla realizzazione dell'evento con l'operatrice culturale Carla Bianchina.

Il match a colpi di parole si focalizzerà sul romanzo scritto da Porru, 'Il dolore crea l'inverno'. Nato a Roma, 23 anni appena compiuti, l'autore vive a Cagliari e dà alle stampe romanzi, saggi e racconti, ma scrive anche per il cinema e per il teatro. Giornalista da un paio di mesi, ex campione di nuoto, ex arbitro, pilota d'aereo, forse futuro pugile, volontario in una comunità protetta per giovani in difficoltà, il giovane sfidannte è stato inserito da D di Repubblica fra i 25 under 25 più promettenti al mondo. Fra i tanti premi letterari vinti, la sezione Giovani del Premio Campiello nel 2019.

"Il ring è come un'arena, le parole sono i soli colpi concessi, e le risposte la sola reazione possibile - spiegano scherzosamente ma non troppo gli organizzatori - Round dopo round, gli scrittori sono chiamati a difendersi con passione e intelligenza fino al suono della campana finale".

Quello che sarà presentato a Sassari è l'ultimo romanzo scritto da Matteo Porru per Garzanti, che è stato appena tradotto in francese, e risponderà alle domande del pubblico presente e a bordo ring.



