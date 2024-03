Grand Hotel Poltu Quatu passa alla società Castello Sgr

Nuovo proprietario per il Grand Hotel Poltu Quatu: il comparto immobiliare a destinazione turistico-alberghiera del nord Sardegna passa dal Gruppo Pulcini a Castello Sgr, società di gestione del risparmio attiva nel mercato immobiliare e leading investor nel settore hospitality, parte del Gruppo Anima.

"La cessione - spiega l'amministratore delegato del gruppo che ha ceduto l'hotel, Daniele Pulcini - rientra in un piano più ampio di valorizzazione dell'intero Villaggio Poltu Quatu che verrà sviluppato nei prossimi anni attraverso la partnership avviata fra il Gruppo Pulcini e Castello Sgr, finalizzata allo sviluppo di alcuni progetti condivisi fra i quali l'ampliamento della Marina, che in pochi anni potrà ospitare anche i mega yacht, e l'intera riqualificazione del comparto immobiliare a destinazione commerciale".

L'obiettivo è quello di riqualificare il complesso attraverso la ristrutturazione completa degli immobili acquisiti e il rebranding (immagine e logo) della struttura alberghiera per creare "uno dei più iconici lifestyle hotel 5 stelle nel nord della Sardegna", sottolineano gli investitori.

La gestione sarà affidata a Marriott, operatore alberghiero con il marchio "W Hotels", luxury lifestyle brand riconosciuto a livello internazionale, già presente in Italia a Roma e presto anche a Milano, Firenze e Napoli.



