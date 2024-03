Calcio: Cagliari, Petagna out per circa tre settimane

Un altro infortunio in casa Cagliari: out Petagna per circa tre settimane. L'ex Napoli ieri ha accusato un fastidio al polpaccio, ma non sembrava niente di grave. Ha interrotto l'allenamento, ma è anche tornato in campo. Questa mattina però provava ancora dolore ed è stato sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato la lesione di lieve entità del soleo. Impossibile il recupero a breve: Petagna, senza forzare, potrebbe tornare direttamente dopo la sosta di campionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA