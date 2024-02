Padel: a Cagliari gli Europei, in campo dal 22 luglio

Sarà Cagliari a ospitare gli Europei di padel. La sede non è stata ancora ufficializzata ma verosimilmente le partite si giocheranno al Tennis club di Monte Urpinu. Fissate già le date: la tredicesima edizione dei Fip European Padel Championships si disputerà dal 22 al 28 luglio.

In campo le migliori nazionali del vecchio continente.

"Sarà un Europeo speciale. Un Europeo che saprà rappresentare la crescita del padel a livello internazionale e il grande lavoro delle federazioni nazionali nello sviluppo del nostro sport - sottolinea Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel - A Cagliari abbiamo vissuto grandi eventi di padel e di pubblico e siamo certi che l'Italia, Paese strategico per l'intero movimento, sarà protagonista nell'organizzazione di un Europeo che saprà esaltare un orizzonte agonistico al quale teniamo particolarmente: le competizioni a squadre con la maglia della Nazionale".

Soddisfatto anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. "Nel nostro Paese - spiega - nessun altro sport è cresciuto quanto il padel negli ultimi anni. Una crescita, peraltro, che non accenna a fermarsi, anche grazie al nostro impegno. Ancora una volta metteremo in campo insieme alla Fip tutte le nostre capacità organizzative perché il prossimo Campionato Europeo si riveli un successo e un'ulteriore affermazione internazionale del padel".

L'edizione 2024 dei Fip European Padel Championships andrà in scena in Italia per la quarta volta da quando è nata questa competizione. La prima fu quella del 1995 a Lido di Savio, frazione del comune di Ravenna, in Emilia-Romagna, e fu la prima edizione in assoluto degli Europei, seguita da quella di Bologna nel 2005 e di Roma nel 2019. Nelle 12 precedenti edizioni, la Spagna ha conquistato 10 volte il titolo nella categoria maschile e 9 in quella femminile. Si annuncia un'edizione da record. Un trend che ha visto via via aumentare il numero delle squadre partecipanti, con 29 team in campo nell'edizione di Marbella, nel 2021, 16 maschili e 13 femminili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA