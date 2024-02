Nas in case di riposo, su 29 ispezioni dieci irregolari

Dieci case di riposo su 29 oggetto di ispezione da parte dei cabinieri del Nas nelle provincie di Cagliari, sud Sardegna e Oristano, sono risultati irregolari. Gli specialisti dell'Arma hanno riscontrato carenze strutturali, difformità autorizzative nonché deficitarie di personale socio assistenziale e altre figure professionali previste dalla normativa vigente. Le non conformità sono state segnalate all'autorità amministrativa per l'emanazione dei provvedimenti necessari. Per tre strutture le verifiche documentali e amministrative sono tuttora in corso.





