Cavalcata Sarda 2024, la grande kermesse fissata il 12 maggio

L'edizione 2024 della Cavalcata Sarda andrà in scena per le vie di Sassari il 12 maggio. La scelta del Comune è frutto dell'accordo di collaborazione con l'amministrazione comunale di Porto Torres: nel fine settimana in cui tradizionalmente si tiene la Festa della bellezza, ossia la penultima domenica di maggio, quest'anno cadono anche le celebrazioni per la Festa dei Martiri turritani, che essendo legate a un calendario religioso non può essere anticipata o posticipata. "Abbiamo ritenuto fosse la scelta giusta", spiega il sindaco Nanni Campus in attesa che si metta in moto la macchina organizzativa della grande kermesse.



