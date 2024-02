Benito Urgu annuncia l'addio alle scene, ultimo show a Cagliari

Per il suo addio alle scene Benito Urgu ha scelto di raccontarsi, rincorrendo i momenti più importanti della sua carriera. Lo farà il 5 aprile sul palco del Teatro Auditorium di Cagliari. Un'unica data per ricordare i 60 anni di carriera, i sette film, le quindici tra incisioni di 45 giri, Lp e musicassette: numeri che l'85enne oristanese ha scelto per salutare il suo pubblico in un appuntamento in grande stile.

Sarà un addio alle scene ma non ai social: dal 2020 Urgu può definirsi anche un influencer. I numeri dei social, infatti, raccontano della sua attività in rete e del successo di pubblico. Con 300mila follower tra Facebook, Instagram, YouTube e Tik Tok, e oltre 1,5 milioni di visualizzazioni ogni mese, il comico e attore ha dimostrato di essere ancora contemporaneo e amato.

L'appuntamento del 5 aprile è il regalo che Benito Urgu ha scelto di fare ai suoi fan e a chi non rinuncia alla bellezza di uno spettacolo costruito per procurare gioia e felicità nel pubblico. I più giovani potranno scoprire il suo mondo, mentre i più grandi, che con le sue gag e battute sono cresciuti, potranno tuffarsi in una full immersion fra i suoi personaggi storici come signora Desolina e Tore Mitraglia, le sue canzoni, i suoi modi di dire e le battute sempre attente e salaci. Senza alcun rammarico e senza lacrime, Urgu saluterà il suo pubblico e sotto i baffi più famosi dell'isola farà uno dei suoi celebri sorrisi.



