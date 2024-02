Uccise il padre con la fiocina, a processo per omicidio

Alberto Picci, il 48enne cagliaritano che all'alba del 27 aprile 2022, a Santa Maria Coghinas, ridusse in fin di vita i genitori, Giuseppe Picci e Maria Giovanna Drago, colpendoli nel sonno con una fiocina e forbici da pesca, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio del padre, morto dopo un lungo coma in seguito alle ferite riportate.

Il gup del Tribunale di Sassari oggi ha accolto la richiesta presentata dal sostituto procuratore, Angelo Beccu, e ha rinviato a giudizio l'imputato, che è difeso dall'avvocata Tania Decortes.

Poco più di un mese fa la Corte d'appello di Sassari aveva confermato la condanna a 12 anni contro Alberto Picci, proprio per il tentanto omicidio dei genitori.

Ora per il 48enne si aprirà un nuovo processo, questa volta per omicidio. La prima udienza è stata fissata in Corte d'Assise l'11 giugno.



