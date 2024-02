Truzzu, più chance di vittoria se avessimo avuto più tempo'

"Considerato anche l'esiguo scarto di voti, penso che se avessimo avuto più tempo avremmo avuto sicuramente più possibilità di farcela". Cosi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu all'indomani della sconfitta nella corsa alla presidenza della Regione Sardegna. Il riferimento è al testa a testa sino all'ultimo con il candidato del Psd'Az Christian Solinas, il governatore uscente pronto a ricandidarsi ma costretto a fare un passo indietro sofferto.

"Come per qualsiasi lavoro chi ha più tempo ha maggiori opportunità di farlo meglio - ha spiegato l'espopnente di FdI - È la prima volta comunque che la coalizione ha scelto il suo candidato in Sardegna e questo è sicuramente una buona cosa. Se l'avessimo fatto prima avremmo potuto avere qualche opportunità in più. Non partivamo da una situazione di vantaggio, siamo riusciti quasi a smentire la regola dell'alternanza. Il centrosinistra è partito prima". Qualche sassolino se lo toglie: "Se fossi stato aggressivo come lo sono stati contro di me i grillini forse avremmo vinto"



