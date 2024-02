Ritorna la SoloWomenRun a Cagliari, 11mila iscritte

Cagliari SoloWomenRun 2024 di nuovo per le strade del capoluogo. La corsa rosa solidale, giunta all'ottava edizione, torna domenica 3 marzo.

Le iscrizioni sono ancora aperte e al momento le partecipanti sono più di 11mila. Alla partenza donne di tutte le età che si preparano a vivere insieme una giornata speciale: da sole, in gruppo con amiche e colleghe, con le associazioni. Punto di partenza e arrivo il piazzale interno alla Fiera.

Il percorso si snoda su un circuito di circa cinque chilometri che attiverà le principali strade del centro di Cagliari ( i viali Diaz e Regina Margherita, via Manno, Largo Carlo Felice, via Roma e ancora viale Diaz), da ripetere per due volte per le atlete impegnate nella prova competitiva Challenge.

Come nelle precedenti edizioni le associazioni che garantiscono un numero minimo di pettorali possono partecipare al Swr charity goal presentando un progetto rosa solidale che sarà valutato dalla commissione etica in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti.

I primi tre progetti saranno premiati con un contributo.

Nel corso degli anni il Charity Goal ha sostenuto tante iniziative solidali organizzate sul territorio. Inoltre le associazioni hanno potuto ricevere ulteriori risorse, attraverso il crowdfunding effettuato nella raccolta delle quote d'iscrizione in autonomia.

Alcune donne, come lo scorso anno, saranno ambasciatrici della corsa: potranno documentare la manifestazione con il proprio telefonino in diretta. Le immagini saranno proiettate su un maxi schermo presente nella zona degli arrivi. Sono state selezionate in base alle storie che hanno raccontato presentando una candidatura. Storie spesso all'insegna della sofferenza e della rinascita, ma più in generale esempi positivi da far conoscere a tutti.

A conclusione della corsa, per quanto riguarda la Challenge, saranno premiate le prime tre classificate assolute e le prime tre di ogni categoria. Per la Open riconoscimenti ad associazioni e gruppi più numerosi.



