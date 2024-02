Medea, inaugurato a Porto Torres primo Info point dell'Isola

Medea, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del metano in Sardegna, ha inaugurato oggi il primo Medea Info Point dell'isola a Porto Torres, in viale delle Vigne.

Presenti all'evento il sindaco Massimo Mulas e l'amministratore delegato della società, Ruggero Bimbatti.

L'Info Point sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Si tratta del primo di sette nuovi punti di contatto territoriali che sorgeranno nei prossimi mesi ad Alghero, Oristano, Sestu, Sanluri, Villaperuccio e Siniscola, allo scopo di supportare i clienti finali e le società di vendita nella gestione delle pratiche relative al servizio di distribuzione del gas, come l'allacciamento alla rete e l'attivazione della fornitura.

Il personale di Medea sarà inoltre a disposizione dei residenti anche per fornire informazioni e dettagli in merito agli incentivi e alle promozioni commerciali attive che, nella maggior parte dei casi, consentiranno di ridurre drasticamente le spese di allacciamento.

Più nello specifico, per i nuovi allacci alla rete, Medea ha attivato la promozione "GaSmart", rivolta ai clienti finali, che prevede il rimborso dei costi di allacciamento e l'attivazione gratuita della fornitura. Il contributo massimo richiesto per allacciarsi è pari a 200 euro, rimborsato a seguito dell'attivazione del servizio. Aderendo a "Domo Mea" by Medea, invece, le società di vendita promuoveranno la concessione di contributi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire l'attivazione della fornitura gas. Per ogni nuova attivazione eseguita, con esito positivo, entro fine anno, Medea rimborserà alle società di vendita i costi sostenuti, fino ad un massimo di 1.500 euro per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti interni necessari all'attivazione della fornitura del metano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA