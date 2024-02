Coordinamento 3,bene prima donna presidente ora equità Consiglio

"Un risultato storico nella terra di Eleonora d'Arborea che, idealmente, consegna il testimone ad Alessandra Todde, a 600 anni di distanza". Carmina Conte a nome di Coordinamento3 accoglie con soddisfazione la notizia della prima governatrice in Sardegna. Per l'associazione da lei presieduta è una ventata di novità e di cambiamento, finestra aperta sul futuro e sul ruolo delle donne nella politica e nelle istituzioni, quella che Todde inaugura alla guida della prossima legislatura: "Ci sono voluti ben 75 anni di storia autonomistica e di battaglie per i diritti e le pari opportunità per vedere una donna eletta alla guida della nostra Regione: ad Alessandra Todde va il nostro augurio di buon lavoro per la legislatura che sarà particolarmente impegnativa - commenta la presidente di Coordinamento3 - La sua elezione rappresenta un passo avanti per tutte le donne sarde, oltre ogni differenza e appartenenza politica: siamo convinte che si aprirà una nuova stagione per il cambiamento della condizione delle donne in Sardegna e per un nuovo protagonismo".

"Ora auspichiamo un'equa rappresentanza di genere nel Consiglio regionale", conclude Conte.



