Calcio: ritorna in Gallura il Camp ufficiale del Barcellona

Torna in Gallura, dopo il successo dell'edizione 2023, il Camp ufficiale del FC Barcelona: dal 16 al 21 giugno, per un'unica tappa nell'isola e la tappa di apertura del programma dei Barça Camps Italia 2024, Olbia e Monti ospiteranno i giovani calciatori dai 5 ai 16 anni e le loro famiglie.

Il Barça Camp si svolgerà nello stadio comunale di Monti con uno staff tecnico e i bambini che arriveranno dalle altre regioni d'Italia e che alloggeranno a Olbia. L'evento è organizzato per il secondo anno in Sardegna da SySport, che opera anche in tutto il territorio nazionale. I giovani partecipanti avranno la possibilità di essere selezionati per il Team Italia che parteciperà nella Pasqua 2025 a Barcellona alla "Barça Academy World Cup 2025", l'unico torneo internazionale organizzato dal Barcellona con tutte le Barça Academies del mondo. I ragazzi italiani scelti potranno confrontarsi con le squadre giovanili ufficiali del Barcellona e avranno l'opportunità di giocare e divertirsi anche con tutti gli altri ragazzi nel mondo che come loro hanno scelto di conoscere la metodologia della Cantera del Barça.

"Sin dalla prima volta abbiamo pensato che queste iniziative fossero importanti da sostenere perché riguardano i nostri giovani e i nostri bambini - ha detto Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, durante la conferenza stampa di presentazione - Gli organizzatori fanno uno sforzo per portare grandi campioni alla prestigiosa maglia del Barcelona, ma anche per migliorare i nostri ragazzi".



