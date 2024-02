Testa a testa Todde-Truzzu a circa l'8% dello spoglio

Al giro di boa delle sette ore di spoglio in Sardegna, la tendenza delle consultazioni inizia a delinearsi anche se si è lontani dal numero di sezioni scrutinate che consentano previsioni più certe. A 139 sezioni su 1.844, si profila un testa a testa tra la candidata del campo largo a guida Pd-M5s, Alessandra Todde, e Paolo Truzzu, aspirante governatore del centrodestra: la prima è al 45,9%, il secondo al 45,3%, seguono a molta distanza Renato Soru (7,8%) e Lucia Chessa (1%).

Un duello che nelle prime fasi ha visto un netto vantaggio di Todde, soprattuto a Cagliari, la città amministrata da Truzzu, e Nuoro, città di nascita della candidata del centrosinistra. Un distacco inaspettato che via via si sta assotigliando ma che aveva da subito provocato i commenti di alcuni esponenti della maggioranza di governo. "Paghiamo il fatto che forse in cinque anni non abbiamo governato proprio brillantemente", così il deputato di FdI Salvatore Deidda, pronto poi a correggere il tiro: "Stanno arrivando nuovi dati che stanno modificando i primi. Stiamo vincendo in molte sezioni dell'hinterland cagliaritano, nel Sarrabus, nell'Oristanese, in Gallura, nel Sassarese. Non abbiamo mai ritenuto che fosse una passeggiata o una vittoria scontata per noi, si sta invece profilando un testa a testa".

Nella sede di Alessandra Todde prevale la cautela dello staff, ma i sorrisi e le fitte telefonate con i rappresentanti ai seggi, fanno respirare ottimismo. Per Ettore Licheri, coordinatore regionale M5s e senatore, si tratta di "una finale di Champions League, siamo al primo tempo, la partita è lunga e dobbiamo avere pazienza", ma registra "l'entusiasmo delle cittadine, dei cittadini sardi, il ritrovato ottimismo su una politica che si prende la sua centralità". Rimarca il dato che sta emergendo sul capoluogo sardo, il segretario dem Piero Comandini: "È una risposta forte alla Meloni che ha scelto Truzzu, aspettiamo che questo risultato positivo di Cagliari e della provincia, sia uguale nel resto della Sardegna".



