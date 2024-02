Sardegna: Collu (c.destra), 'è chiaro che Todde sarà presidente'

"Viste le notizie che giungono un po' dappertutto per me a questo punto è chiaro che la Todde sarà il primo presidente donna della Regione Sardegna". Lo scrive su Facebook Enrico Collu, candidato a Cagliari con il centrodestra nella lista Sardegna al centro 20 Venti e già presidente di Sardegna 20 Venti, prima della fusione con il movimento di Antonello Peru.

"Ho assistito a parecchi scrutini e sempre è successo che il candidato che manifesta un vantaggio lo mantiene - scrive Collu, ex sindaco di San Sperate -. E allora non essendoci più suspence aspettiamo la conclusione dello spoglio per i risultati finali, le considerazioni, i complimenti e fare gli auguri a chi il popolo sovrano ha scelto". "Ovviamente - conclude - anche per conoscere la distribuzione dei seggi e il risultato dei vari gruppi".



