Sardegna: a Olbia su 5 sezioni avanti Truzzu col 52,3%

Anche a Olbia le operazioni di scrutinio stanno procedendo a rilento.

Alle 11, nelle quattro sezioni scrutinate su un totale di 54, risulta avanti il candidato del centrodestra Paolo Truzzu con 3.600 voti (52,3%) mentre la candidata del campo largo Alessandra Todde conquista 2.900 preferenze (41,9%). Renato Soru si attesta sul 5%, Lucia Chessa allo 0,7%.

A volare nelle preferenze dei candidati consiglieri spiccano i nomi di Giuseppe Meloni del Partito Democratico, Angelo Cocciu candidato con Forza Italia e Giuseppe Fasolino in lista con i Riformatori Sardi. Sia Meloni che Cocciu sono consiglieri regionali uscenti, mentre Fasolino è assessore regionale alla Programmazione e Bilancio.

In alcune sezioni si sta assistendo ad un vero e proprio testa a testa tra i candidati Truzzu e Todde, con uno scarto di appena un voto. Ad Arzachena risulta per ora in testa il candidato Paolo Truzzu.



