Protesta trattori, presidio porto Cagliari verso smantellamento

Sarà smantellato stasera il presidio di agricoltori e pastori davanti al varco Dogana del porto di Cagliari. Lo annuncia Roberto Congia, uno dei portavoce del movimento che un mese fa ha cominciato la protesta in Sardegna con la prima invasione di trattori all'ingresso del capoluogo. Un comunicato sancirà nelle prossime ore la chiusura della mobilitazione in contemporanea con le manifestazioni e i disordini a Bruxelles.

La protesta a Cagliari era iniziata lo scorso 30 gennaio con i primi trattori davanti allo scalo del capoluogo e i blocchi delle merci in entrata e in uscita. Pastori e agricoltori avevano allestito dei gazebo per trascorrere la notte. Tra le iniziative delle ultime settimane anche rallentamenti del traffico all'ingresso della città e passeggiate nel centro storico per far conoscere le motivazioni della protesta indirizzata soprattutto contro le politiche agricole dell'Ue.





