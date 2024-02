Todde, oggi ciò che conta è l'esercizio democratico del voto

Alessandra Todde ha votato nel seggio n. 4 allestito alle scuole elementari "Podda" di Via Matteotti a Nuoro. La candidata del centrosinistra è arrivata con la famiglia è entrate nella su sezione all'incirca alle 10.30, accompagnata dalla sua famiglia.

"Oggi l'importante è che la gente vada a votare, faccia valere il proprio voto e decida per il presente e il futuro della Sardegna. Oggi ciò che conta è l'esercizio democratico del voto", ha detto Todde al seggio.

Subito dopo la votazione la leader della coalizione trainata da Pd e M5s si sposterà a Cagliari dove seguirà domani lo spoglio delle schede nel Comitato elettorale con annessa sala stampa, in Via Dante 45.



