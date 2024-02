Muore in un cantiere edile a Olbia

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in un cantiere edile. La tragedia è Olbia, in via Londra, dove ha perso la vita un cittadino di 43 anni di nazionalità kosovara, Baskim Bitichi. Secondo quanto raccontato dai suoi colleghi, l'uomo era in malattia da due mesi a causa di un infortunio ed era passato al cantiere per parlare con loro. Salito su uno dei ponteggi, avrebbe perso l'equilibrio candendo da un'altezza di circa 10 metri. Carabinieri e Polizia hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. Sembra che i colleghi della vittima non fossero al lavoro al momento dell'incidente ma comunque presenti all'interno del cantiere. Il complesso residenziale delle palazzine di Olbia dove è avvenuta la tragedia si chiamerà Londra21 e nel cantiere opera l'impresa Gimmy Edil costruzioni ristrutturazioni mentre l'impresa esecutrice è la Plintos S.r.l. Sul posto, oltre agli operatori del 118 anche gli ispettori dello Spresal.



