Todde chiude la campagna in Sardegna con madre e nipote

Entusiasmo alle stelle, cinque per l'esattezza: Alessandra Todde viene accolta con un lungo applauso sul palco della Fiera di Cagliari dove chiude la sua corsa verso il voto di domenica. Il M5s in Sardegna esulta per la sua candidata, che del movimento è stata vice presidente: i volti dei dirigenti locali in platea non nascondono la commozione, come quella non trattenuta del senatore e coordinatore regionale Ettore Licheri, tra gli artefici della scalata dell'ex vice ministra dei governi Conte e Draghi.

Prima dell'intervento della candidata dell'alleanza Pd-M5s, sul palco si avvicendano per gli ultimi appelli al voto i rappresentanti delle dieci liste a sostegno dell'aspirante prima donna presidente della Regione Sardegna, in un ordine ben definito. Penultimi prima di lei Ettore Licheri insieme a Franciscu Sedda, leader degli indipendentisti di A Innantis, poi a chiudere spazio al Pd, con il segretario regionale Piero Comandini.

Esorta i suoi sostenitori a utilizzare l'ultimo giorno per convincere gli indecisi, Alessandra Todde, che sul palco per il gran finale vuole accanto sua madre Cecia e sua nipote Francesca, "che - racconta - studia fuori ma vorrebbe tornare in Sardegna". "Qui c'è il passato, il presente e il futuro, tre donne nuoresi determinate", ha sottolineato salutando la platea di oltre mille persone.



