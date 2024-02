Salvini, Russia?Chi semina morte non può avere a che fare con me

"Una volta che è scoppiata la guerra, per quello che mi riguarda, chi invade, chi aggredisce, chi uccide, chi bombarda, chi semina morte, distruzione e odio non può avere a che fare con me". Così Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a Cagliari sui suoi rapporti con la Russia.

"Non metto piede in Russia da non so quanti anni e non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia, a differenza di altri che hanno governato, come il centrosinistra", ha chiarito il vicepremier e leader della Lega.



