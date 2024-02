Salvini, 'c.sinistra diviso e noi uniti, in Sardegna vinceremo'

"Il centrosinistra è diviso e il centrodestra è unito, e divisi si perde. Detto questo la mia presenza in Sardegna non è per la campagna elettorale ma perché la Sardegna sconta un ritardo di 30 anni di disattenzione da Roma". Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella sua tappa di questa mattina a Nuoro, dove in prefettura ha incontrato i sindaci di territorio.

"Ho parlato coi sindaci, da Nuoro a Bosa, da Dorgali a Tortoli, e ho potuto toccare con mano i disagi delle carenze infrastrutturali. Quanto noi abbiamo puntato sul Nuorese lo abbiamo dimostrato lavorando bene in Regione con l'assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu - ha aggiunto - Il riavvio dei lavori della diga di Cumbidanovu è importante per questo territorio per cui l'acqua è un problema. Spero che domenica i sardi votino in tanti e votino bene".

Il vicepremier era arrivato ieri sera a Nuoro, dove dopo le 20 ha incontrato i candidati della Lega all'Exme. Dopo la tappa di stamattina in prefettura è ripartito per Cagliari per altri appuntamenti elettorali.



