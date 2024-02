Bonaccini, terzo mandato? Ora pensiamo alla Sardegna

"Si sa cosa penso del terzo mandato, ma adesso l'unica cosa a cui dobbiamo pensare da qui a domenica è dare una mano alla candidata Todde e ai candidati delle liste per vincere in Sardegna, perché sarebbe un risultato molto molto importante non solo per il Pd ma per tutto il centro sinistra. Quindi l'unico pensiero e lavoro che dobbiamo fare è quello, poi la prossima settimana dirò qualcosa in merito a quello che è accaduto". Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla questione terzo mandato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA