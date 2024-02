Stop alle licenze stagionali, tassisti sospendono lo sciopero

Stop alla rivolta e allo sciopero dei tassisti cagliaritani programmato per domani, venerdì 23 febbraio. Il Comune ha deciso: via libera solo al bando per le 18 licenze fisse, ma non alle contestate licenze stagionali.

"Vale il principio della democrazia - ha spiegato all'ANSA l'assessore al traffico Alessio Mereu - Preso atto che la maggioranza dei tassisti non era favorevole alle licenze temporanee, abbiamo optato per una sospensione del bando per questa tipologia. Vedremo se sarà possibile introdurre delle alternative come le doppie guide. La delibera di indirizzo rimane quella che è stata stabilita".

La riunione decisiva si è tenuta stasera in municipio: si trattava di contare i voti dei tassisti e stabilire chi fosse favorevole o contrario alle licenze stagionali. "Siamo soddisfatti siamo stati ascoltati - commenta Massimo Orrù del sindacato Silt - a questo punto abbiamo deciso di sospendere la protesta".

Cagliari avrà quindi diciotto licenze in più per i taxi, comprese cinque per disabili. I sindacati contestavano le licenze stagionali in quanto non avrebbero consentito comunque di coprire le fasce orarie e i giorni carenti come notturni e festivi. E le licenze temporanee per ora rimangono ferme allo stop.



