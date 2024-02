Sassari, nuova veste per la via della movida

Via Torre tonda, uno dei luoghi più gettonati della movida sassarese, cambia aspetto.

Lunedì 26 febbraio inizieranno i lavori di riqualificazione della zona pedonale: con una spesa di oltre un milione di euro il Comune eseguirà una serie di interventi di manutenzione straordinaria necessari al risanamento delle condizioni funzionali e di sicurezza della via.

Saranno eliminati i dislivelli esistenti e le barriere architettoniche e sarà completamente rifatta la pavimentazione su un unico livello, in pietra di colore e forma adeguata al contesto, spiega una nota di Palazzo Ducale.

I lavori prevedono anche il completamento della rete dei sottoservizi idrici e del sistema di raccolta delle acque piovane e il miglioramento del sistema di illuminazione. Saranno inoltre installati nuovi elementi di arredo e attrezzature urbane, in particolare dissuasori, sedute, cestini per i rifiuti.

L'intervento sarà concluso, salvo imprevisti, in circa tre mesi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA