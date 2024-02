Sardegna: Soru, Schlein e Conte pieni di ego, vincerò io

"Io definito 'l'ego della bilancia'? L'ego semmai è di chi ha imposto la Todde, quello di Schlein e di Conte, che in Sardegna vogliono sperimentare il campo largo. Io dico che gli esperimenti li dovrebbero fare a casa loro". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex governatore della Sardegna ed eurodeputato Pd Renato Soru, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

Secondo il centrosinistra la sua candidatura è un favore alla destra: "I voti non appartengono a loro ma ai cittadini - risponde il candidato della Coalizione sarda - semmai il favore alla destra lo sta facendo la Schlein, che sta in un partito che ha governato con la destra".

Lei crede davvero di poter vincere le elezioni? "Certo - dice convinto - lo penso seriamente, non sto qui a perdere tempo".

Qual è la sua previsione di voto? "Il mio pronostico - afferma - è io che vinco, secondo Truzzu e terza Todde". Con chi dei due andrebbe a cena? "Per par condicio andrei con entrambi", chiarisce.



