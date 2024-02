Sardegna: Richetti (Azione), 'attenzione alle sorprese'

"Qualcuno ha già fatto la classifica dei vincenti, ma vedrete che domenica ci saranno delle sorprese": lo ha detto il capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio Matteo Richetti, questo pomeriggio a Cagliari per la chiusura della campagna elettorale a sostegno di Renato Soru alla presidenza della Regione.

Alle accuse di avere diviso il fronte del centrosinistra, Richetti risponde: "In realtà abbiamo provato sino all'ultimo a mediare e ad arrivare a un'intesa. Ma l'asse Conte-Schlein non si poteva toccare: sono stati irremovibili". Perché Soru? "Non è un voto buttato - ha spiegato Richetti - ma la migliore proposta per la Sardegna: le candidature di Truzzu e Todde sono nate da accordi nazionali con l'isola assegnata a Fratelli d'Italia. E nel centrosinistra la candidatura è legata alla scelta di un candidato voluto dal Pd in Abruzzo e forse anche in Piemonte".

