Cala il mercato delle auto usate, meno 6% nell'isola

Cala del 6% il mercato delle auto di seconda mano in Sardegna: sono stati 91.460 i passaggi di proprietà nel 2023.

Ma l'usato, nonostante l'aumento del prezzo di quasi il 10%, si conferma la scelta preferita per l'acquisto di una vettura.

Diesel e benzina sempre in testa nel gradimento dei sardi, ancora non decolla l'elettrico.

L'età media delle auto in vendita in Sardegna è di 9,1 anni.

Sono alcuni dati emersi nel report dell'Osservatorio di AutoScout24.

Nel 2023, secondo i dati dell'ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Sassari con 28.173 atti (+ 5,4% sul 2022), seguita da Cagliari con 23.354 passaggi (- 24,5%), Sud Sardegna con 19.388 (+ 2,3%), Nuoro, con 12.077 (- 1,9%), e Oristano con 8.467 passaggi di proprietà (+ 1,4%).



