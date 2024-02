ANSA-BOX/ Campagna sarda al rush finale, Salvini presidia Isola

A due giorni dalla chiusura della campagna elettorale e a tre dal voto in Sardegna, il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha lasciato l'Isola dopo l'evento di chiusura con Meloni e Tajani ieri a Cagliari. Anzi, per lui in programma un'agenda fittissima, da nord a sud: presidia la regione che è stata sotto la bandiera del Carroccio, e dei Quattro mori del Psd'Az, per cinque anni, la stessa per cui ora corre Fdi, con il candidato Paolo Truzzu.

Sorride e stringe mani di buon mattino al mercato di Cagliari, dove è oggetto anche di una contestazione di una coppia di anziani che fa la spesa. Insieme a lui anche Alessandra Zedda, ex vice presidente della Giunta Solinas e in avvicinamento alla Lega da Forza Italia, con lo sguardo sul Comune di Cagliari.

"Le partite si vincono al novantesimo, c'è una buona accoglienza mentre dall'altra parte ci sono solo attacchi, io continuo a fare il mio mestiere - precisa Salvini -, penso che i sardi siano persone molto concrete quindi se uno mantiene gli impegni ti premiano. Non è un voto nazionale, mentre la sinistra è divisa il centrodestra è unito", continua a ribadire, nonostante la sua campagna nell'Isola appaia tesa più alla tenuta della Lega (nel 2019 all'11,4%) e al sostegno agli aspiranti consiglieri che non al candidato presidente. Dopo Cagliari, una caserma dei carabinieri in provincia di Sassari e un ponte a Oschiri, in Gallura, poi Olbia e Nuoro, l'ultimo tour di Salvini proseguirà a Nuoro e Cagliari.

Dall'altra parte Renato Soru, candidato con la Coalizione sarda, rilancia e si scaglia contro Pd e M5s: "Io 'l'ego della bilancia'? L'ego semmai è di chi ha imposto Alessandra Todde, quello di Schlein e di Conte, che in Sardegna vogliono sperimentare il campo largo. Che pensano di poter giocare al piccolo chimico sul futuro della Sardegna. Gli esperimenti li dovrebbero fare a casa loro", ha detto in un'intervista all'ANSA e alla trasmissione di Rai radio 1 Un giorno da pecora. "Il voti utile è stato sbugiardato, Todde crolla nei consensi", sostiene il fondatore di Tiscali che dice convinto: "Vincerò io".

E mentre il centrodestra ha già celebrato l'evento finale della campagna con i tre leader, gli altri tre candidati si stanno preparando all'ultima occasione: Alessandra Todde chiuderà a Cagliari, alle 18 alla Fiera, Renato Soru ha scelto, sempre nel capoluogo, il teatro Massimo. La candidata outsider Lucia Chessa, con Sardegna R-esiste, invece, a Nuoro, alle 18.30 nella Biblioteca Satta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA