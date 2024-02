Tajani, 'Nuoro sarà collegata dalla ferrovia, mai più isolata'

"La ferrovia in questo territorio ora si può fare: proprio stamane in Parlamento il sottosegretario Ferrante ha annunciato lo studio fattibilità per il collegamento della Nuoro-Abbasanta, un progetto che permette a questa città, ora sprovvista del collegamento alla rete ferroviaria nazionale, di essere collegata e non isolata rispetto al resto della Sardegna". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani nella sua tappa a Nuoro a sostegno del candidato del centrodestra Paolo Truzzu.

"Per questo territorio - ha aggiunto - abbiamo anche un altro progetto: lavorare affinché all'interno delle Zone economiche e speciali ci siano delle zone franche che permettano investimenti e agevolino le imprese e quindi la lotta alla disoccupazione".





