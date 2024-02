Siparietto al mercato tra pensionata e Schlein,'vada a lavorare'

Strette di mano, sorrisi, piccoli sfoghi per i problemi del settore dell'ortofrutta e del commercio e anche una singolare contestazione. Si è svolta così la visita di Elly Schlein al mercato rionale di Quirra, a Cagliari, per appoggiare la candidatura di Alessandra Todde. Durante il giro tra i banchi una pensionata si è fatta spazio tra i giornalisti e dopo essersi avvicinata alla segretaria del Pd e averle stretto la mano l'ha apostrofata: "Ma vada a lavorare come ho lavorato io 25 anni in una impresa di pulizia per 500 euro al mese. È una vergogna". "E' una vergogna", la replica della segretaria Dem.

