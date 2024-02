Guasto condotta Abbanoa,disservizi in 4 quartieri a Cagliari

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro ad Cagliari per eseguire un intervento urgente di manutenzione sulla condotta di via dei Conversi dove è stata individuata una dispersione.

Durante l'intervento si sono verificati cali di pressione e interruzioni nei quartieri di La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo e Sant'Elia.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi: i tecnici di Abbanoa effettueranno manovre di regolazione per ottimizzare al meglio la distribuzione idrica all'utenza.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.



