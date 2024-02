Magazzinieri a rischio, sciopero negli appalti del Superemme

"Più di 25 lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro. E molti altri saranno assunti da Superemme con contratti precari". È l'allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil. Per questo le tre sigle hanno proclamato lo sciopero. La vertenza riguarda i 65 dipendenti dell'appalto della movimentazione merci.

La vicenda è riepilogata in una nota: "Tre anni fa la Superemme ha affidato in appalto alla Logistica Mediterranea, il servizio di movimentazione delle merci nei due magazzini di Sestu e Macchiareddu. Nelle scorse settimane Logistica Mediterranea ha comunicato la disdetta del contratto". La scadenza è fissata al prossimo 29 febbraio. I sindacati hanno chiesto che i 65 dipendenti impiegati nell'appalto, passassero a Superemme. Manifestando anche la disponibilità a valutare un percorso di ingresso graduale di tutta la forza lavoro con l'obiettivo finale di vedere stabilizzato il personale nei due magazzini con un contratto full time e a tempo indeterminato.

"Ad oggi - spiegano i sindacati - non abbiamo avuto alcuna risposta dalla Superemme. Nel frattempo è stata chiamata solo una parte di lavoratori offrendo assunzioni tramite una società di lavoro interinale, per sole 30 ore, per solo sei mesi o con contratti di apprendistato: alcuni lavoratori non avrebbero superato il colloquio, nonostante lavorino nell'appalto da anni e nel settore della logistica anche da 20 anni".

I sindacati ricordano che "sono più di 25 le persone che perderanno il posto di lavoro e i restanti saranno assunti da Superemme con contratti precari con 10 ore di lavoro in meno a settimana". Quindi la proclamazione dello sciopero "contro le decisioni di Superemme che da azienda sarda crea altri disoccupati e altri lavoratori più poveri".



