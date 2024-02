A Cagliari concerto sinfonico-corale dedicato a Wolf-Ferrari

Un concerto sinfonico-corale dedicato a Ermanno Wolf-Ferrari. La terza data della stagione concertistica del teatro Lirico di Cagliari, il 23 febbraio alle 20.30 e il 24 alle 19, propone alcune pagine del compositore veneziano (1876-1948).

Sul podio a guidare Orchestra e Coro del Lirico sarà il veneziano Francesco Ommassini, impegnato in un programma che parte da un brano mai eseguito a Cagliari, la Suite da I gioielli della Madonna, opera in tre atti unica in cui Ermanno Wolf-Ferrari si avvicina al Verismo musicale.

Il soggetto è ispirato a episodi di vita napoletana. Si prosegue con Il segreto di Susanna, intermezzo in un atto - esecuzione in forma semiscenica. La prima e ultima esecuzione in forma scenica a Cagliari risale al 27-29 marzo 1958 al Teatro Massimo. Racconta la vicenda del conte Gil e di sua moglie Susanna. Il conte, sentendo uno strano odore di tabacco in casa è convinto che la giovane consorte lo tradisca con un fumatore, ma alla fine si scoprirà che la tabagista clandestina è proprio lei.

Il direttore, specialista del repertorio del primo '800, ritorna a Cagliari dopo il suo debutto nel 2016 con La pietra del paragone di Rossini e, in seguito, con Don Pasquale di Donizetti nel 2021. I ruoli solistici sono affidati al soprano Gilda Fiume (Contessa Susanna), al baritono Biagio Pizzuti (Conte Gil) e al mimo cagliaritano Paolo Corda (Sante).

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.



