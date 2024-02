Protesta trattori, pressing per incontrare premier a Cagliari

Pressing di agricoltori e pastori sardi per ottenere mercoledì 21 febbraio un incontro con la premier Giorgia Meloni, che sarà a Cagliari per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di FdI.

Questo pomeriggio una delegazione è stata ricevuta in Prefettura e domani ci sarà, sempre a Palazzo Viceregio, un nuovo appuntamento per provare a definire le modalità dell'incontro con la presidente del Consiglio.

"Ci rivolgiamo a lei - spiega all'ANSA Fabio Pitzalis, agricoltore di Guasila che ha partecipato alla delegazione sanremese dei trattori - come capo del governo: ci siamo seduti a un tavolo. Ma da quel tavolo non è arrivato nessun fatto concreto. Ora rivolgeremo a lei le nostre richieste".

Proprio in vista del possibile incontro con Giorgia Meloni, molti agricoltori e pastori raggiungeranno Cagliari e si ritroveranno al presidio davanti al varco Dogana del porto di Cagliari.

La protesta nel capoluogo arriverà domani alla terza settimana.



