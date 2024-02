Lavori a condotta che alimenta il potabilizzatore di Simbirizzi

Due interventi sono stati programmati sulle condotte idriche nei prossimi giorni. Il primo martedì 20 dalle 8.30 alle 16.30, riguarderà le reti idriche di Selargius.

Nell'ambito dei lavori di efficientamento idrico avviati Abbanoa sarà approntata la distrettualizzazione delle reti idriche di via Venezia e via Trieste tramite l'installazione di nuove apparecchiature di regolazione. "Potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nel centro abitato e in particolare nella zona interessata", fa sapere il gestore che sta investendo un milione e mezzo di euro per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione "Fsc".

Per mercoledì 21, invece, i tecnici dell'Enas - Ente Acque della Sardegna - hanno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta che garantisce la fornitura di acqua grezza dall'invaso del Mulargia al potabilizzatore di Simbirizzi al servizio di Cagliari, Quartu, Quartucciu, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Villasimius.

I lavori di Enas comporteranno la sospensione dell'attività del potabilizzatore dalle 9 alle 17.30. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l'utilizzo delle scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi e manovre che saranno eseguite in rete per una efficiente distribuzione nei centri interessati. In particolare, per quanto riguarda Cagliari, sarà operativo a pieno regime il potabilizzatore di San Michele mentre il potabilizzatore di Sestu potrà garantire un'ulteriore integrazione in caso di emergenza.



