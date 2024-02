Conte, 'disastro sanità col centrodestra al governo'

"Ho parlato con tantissimi esponenti delle associazioni per i diritti dei malati, con personale medico e pazienti che mi hanno rappresentato una sanità territoriale al disastro, frutto della gestione di una giunta del centrodestra che ha fallito in questo obiettivo". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a Nuoro, nel corso del tour isolano in vista delle elezioni regionali a sostegno della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, Alessandra Todde.

"Offrire ai pazienti sardi una visita radiologica fra 500 giorni è una vergogna - ha proseguito il presidente di M5s - così come è una vergogna costringere i genitori di piccoli pazienti a trasferirsi sino a 150 chilometri. Noi registriamo questa vergogna e ci facciamo rappresentanti dell'importanza di garantire prestazioni di qualità a tutti i sardi senza farli sentire di serie A di serie B e addirittura di serie C. Non favoriremo le cliniche private e - ha proseguito - vogliamo la politica fuori dalla sanità. Alessandra Todde è la perfetta interprete di queste istanze per noi fondamentali per il cambiamento della Sardegna".



