Vendola, deluso da Soru, lo stimavo, ora volata a Todde

È arrivato in Sardegna questo pomeriggio intorno alle 17: Nichi Vendola, presidente nazionale di Sinistra Italiana, è atterrato all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda e resterà nell'Isola fino al 18 febbraio per un tour elettorale che lo vede a sostegno della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s Alessandra Todde.

Vendola ha risposto alle domande dei giornalisti. E subito si è parlato della spaccatura nel centrosinistra: "In una delle regioni peggio amministrate d'Italia, con un governatore che ha rappresentato un disastro totale, neanche capace di spendere a fronte di una condizione sociale di grandissima sofferenza, io immaginavo che Renato Soru, persona che stimo molto, avrebbe avuto la forza di fare un passo indietro perché tutti potessimo fare un passo in avanti. Confido nella possibilità che la verità vera di questa elezione in Sardegna, ossia Alessandra Todde, possa guadagnare la vittoria". "Credo che il campo largo del centrosinistra - ha aggiunto - abbia i valori, le energie e i programmi per dare alla Sardegna una svolta, quella che attende da troppo tempo".

L'ex presidente della Regione Puglia ha poi puntato il dito contro l'autonomia differenziata che definisce "un colpo alla nuca che la destra sta sparando al sud". "Quel poco di sanità pubblica che è rimasta evaporerà - ha chiarito -, la scuola rischierà un colpo mortale. Abbiamo il dovere di difendere il sud e di difendere l'Italia".

Sulla protesta degli agricoltori che sta agitando anche il comparto sardo e che vede una folta rappresentanza anche a Olbia, Vendola ha la sua ricetta: "C'è bisogno nel mondo delle campagne di un altro modello di sviluppo e subito del sostegno al mondo dei piccoli agricoltori. Al problema del comparto agricolo non si può rispondere con il finto patriottismo, con il sovranismo alimentare, con la propaganda della Lega".

Dopo l'incontro con il comitato elettorale della lista Alleanza Verdi e Sinistra del collegio di Olbia-Tempio, domani, venerdì 16 alle ore 12, parlerà con i lavoratori del settore cultura a Villanovafranca e alle 18 si sposterà a Nuoro nella sala convegni Unifidi in Galleria Emanuela Loi. Sabato 17 ritornerà in Gallura: alle 11 visiterà il sugherificio Molinas a Calangianus e si sposterà all'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, per poi concludere la giornata con un incontro alle 18 nel Teatro del Carmine. Domenica 18 è previsto un dibattito a Olbia in piazza Regina Margherita con la candidata Alessandra Todde.



