Conte, 'chiusura campagna Sardegna con Schlein? Ci ragioniamo'

"Adesso ci ragioniamo.

Assolutamente. Io sono sempre a disposizione". Così il leader di M5s, Giuseppe Conte ha risposto ai giornalisti alla domanda sull'eventualità di una chiusura della campagna elettorale in Sardegna sullo stesso palco con la segretaria del Pd Elly Schlein.

Conte, arrivato nell'Isola per dare un sostegno ad Alessandra Todde, candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, ha iniziato il suo tour elettorale oggi a Sassari. Nel pomeriggio proseguirà con diversi incontri e un evento pubblico in città. Domani invece Conte sarà a Nuoro, Oliena e Oristano mentre sabato 17 sarà a Cagliari per diversi incontri e un evento pubblico alla Fiera.



