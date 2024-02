I Pooh quest'estate ad Alghero e a Santa Margherita di Pula

I Pooh tornano in Sardegna con due date per le quali si preannuncia già il sold out. Il loro tour estivo farà tappa il 9 agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero e il 10 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Quello della mitica band, una delle più longeve realtà del panorama musicale italiano, sarà un viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica: dopo il grande successo del tour che nel 2023 li ha portati sino all'Arena di Verona tra spazi all'aperto e palasport, i Pooh tornano live con "Pooh - Amici x Sempre Estate 2024", con oltre 20 date che toccheranno alcune delle località più suggestive d'Italia.

Nati da un'idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri pionieri per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l'uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Per Alghero si tratta già del terzo colpo annunciato per la prossima estate. Oltre all'appuntamento con una delle band più amate dal pubblico italiano di tutte le età, la Riviera del Corallo ospiterà Tedua, la cui performance è in calendario per il prossimo 17 luglio, mentre tre giorni dopo, il 20 luglio, sarà la volta di Calcutta. I tre eventi, insieme agli altri che saranno svelati nelle prossime settimane, saranno ospitati nell'Anfiteatro Ivan Graziani.



