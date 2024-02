Retzetas Antigas di Pietro Mereu torna da domenica sulla Rai

Un viaggio enogastronomico, culturale e antropologico: torna Retzetas Antigas, il programma scritto e condotto da Pietro Mereu, regista e autore televisivo ogliastrino.

Il programma, dopo il successo dello scorso anno, realizzato interamente in lingua sarda, andrà in onda dal 18 febbraio alle 10.15 ogni domenica su Rai3 Sardegna (in replica su Rai Play).

Nelle prime quattro puntate Mereu visiterà il suo paese natale, Lanusei, in compagnia di Silvana Scattu di Coili Perdefroris alla scoperta delle tradizioni culinarie lanuseine.

In compagnia dello chef Stefano Mei, patron del ristorante "Da Stefano", ci si sposterà a Teulada. Tappa poi a Oristano con Antonella Orrù dell'agriturismo il Giglio. Ad accompagnare il regista anche l'archeologa e ricercatrice universitaria, Sara Corona, che in cucina con Mereu indagherà sulle origini delle ricette.

Una novità rispetto alla precedente e prima edizione: dopo il ciclo di 12 puntate, quella finale sarà a Su Gologone di Oliena, il più importante ristorante di cucina tradizionale nel cuore della Sardegna. "Andando in giro per la nostra Isola ho potuto notare quante persone siano appassionate di ricette tradizionali, questo programma è fatto soprattutto per cercare di preservarle e far sì che non scompaiano", ha detto Mereu a margine delle riprese.

Il programma è prodotto da Terra de Punt e diretto da Fabio Ortu, la produzione esecutiva è di Pietro Mereu e di Maria Grazia Dessolis, curato per Rai Sardegna da Serena Schiffini.





