Restauro condiviso, anche opere Maria Lai in mostra a Cagliari

Opere restaurate anche dagli studenti del corso di Laurea in Storia dell'Arte. E messe in mostra. Si chiama proprio Restauro Condiviso ed è il nuovo progetto espositivo promosso dal MUACC (Museo delle arti e delle culture contemporanee dell'Università degli Studi di Cagliari).

La mostra sarà inaugurata giovedì 15 febbraio alle 18.30 negli spazi del Muacc in via Santa Croce 63.

Si potranno ammirare sei lavori di Maria Lai, Tonino Casula, Gaetano Brundu, tre artisti sardi tra i più rappresentativi della seconda metà del Novecento. Arrivate all'Università negli anni Sessanta, le opere appartengono alla collezione permanente di età contemporanea. Tutto nasce dall'iniziativa di Corrado Maltese, docente dell'allora Istituto di Antichità Archeologia e Arte e preside della facoltà di Lettere. Nel percorso espositivo, accanto alle opere, viene condiviso il racconto del loro restauro: le diverse fasi delle operazioni effettuate e le tecniche impiegate, messe alla prova, in alcuni casi, dai materiali utilizzati dagli artisti nelle loro sperimentazioni.

Il restauro delle opere, affidato a Maria Albai, direttrice tecnica della cooperativa Terra Pinta, è stato reso possibile grazie alla cillaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.La mostra si potrà visitare fino al 29 marzo: martedì dalle 10 alle 14, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 14.



